Razvan Burleanu: "Cluburile de Liga I ar trebui sa discute despre oprirea acestui sezon competitional sau cel putin a play-out-ului"

"Am indoieli ca Liga I se mai poate termina pe teren protejand integritatea competitiei si sanatatea tuturor participantilor.Despaguburi, acestea ar putea fi suportate de LPF , daca sunt rezerve, prin imprumuturi sau direct de catre club.Cred ca cluburile de Liga I ar trebui sa discute despre oprirea acestui sezon competitional sau cel putin a play-out-ului. Altfel nu vom putea sa amanam la nesfarsit sfarsitul acestui sezon competitional", a spus Burleanu, la Digi 24, el precizand ca fotbalul romanesc este "in stare de urgenta" de la primul caz de coronavirus si ca masurile din protocol nu au fost respectate.La 30 iulie, va avea loc Adunarea Generala a LPF, in care se vor lua decizii legate de campionat