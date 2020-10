Coronavirusul provoaca mari probleme in fotbal. Bani mai putini de la UEFA pentru participantele in cupele europene

UEFA ar fi informat deja asociatiile membre ca ar fi pierdut 564 milioane de euro, sezonul trecut. Pierderile au fost cauzate de amanarea fazelor eliminatorii ale competitiilor europene, care a dus la o reducere a drepturilor de difuzare si a veniturilor din sponsorizari. Intalnirile au avut loc intr-o tara neutra, cu portile inchise. Fiecare tur a fost, de asemenea, redus la o singura confruntare, in loc de o dubla mansa.Daca sumele alocate pentru sezonul actual nu sunt inca cunoscute, anul trecut fiecare dintre cele 32 de cluburi implicate in faza grupelor Ligii Campionilor a primit minimum 15,25 milioane de euro, inainte de a obtine vreun punct.Fiecare victorie din faza grupelor a adus inca 2,7 milioane de euro, iar un rezultat de egalitate, 900.000 de euro.Echipele care s-au calificat in optimile de finala au primit cate 9,5 milioane de euro in plus, 10,5 milioane de euro pentru sferturile de finala si 12 milioane de euro pentru semifinale. Castigatoarea finalei, Bayern Munchen , a incasat inca 19 milioane de euro, fata de 15 milioane, finalista PSG