Vestea uriasa primita de Dinamo. Cum a scapat clubul de faliment

Aceasta veste este foarte buna pentru Dinamo , care pana la sfarsitul lunii martie ar fi trebuit sa plateasca 800 000 de euro datorii pentru a primi licenta, bani care nu existau in conturile echipei din Stefan cel Mare."Am modificat regulamentul de licentiere. Cluburile vor avea mai mult timp la dispozitie pentru plata datoriilor aferente anului trecut. Cluburile pot achita pana la 30 iunie un procent de cel mult 15% din datoriile scadente la 31 decembrie 2020.Este o masura pe care o vom aplica doar in acest sezon, tinand cont de pandemie. Aceste datorii pot fi doar catre angajati, asigurari sociale sau entitati fiscale", a declarat Razvan Burleanu.Suporterii sunt singurii care mai tin clubul Dinamo in viata prin programul "DDB".Fanii au strans bani pentru salariile jucatorilor din ultima perioada si voiau sa ajute si la obtinerea licentei.