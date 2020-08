EXCLUSIV Mircea Lucescu: "Este incredibil ce se intampla cu Dinamo, inadmisibil. Trebuie sa fie o decizie politica, nu sa decida cluburile"

"Mi se pare decizia de o incorectitudine imensa. Cum este posibil sa injumatatesti punctele unei echipe, pe care le-a castigat pe teren si, apoi, sa nu-i dai voie sa joace play- out-ul pana la capat. Este ceva incredibil ce se intampla.Sa se uite in alte campionate, cum s-a luat hotararea sa nu retrogradeze nimeni, ca sa nu fie nedreptate.Este inadmisibil. Ori ii lasi sa joace meciurile, ori ii lasi cu punctele pe care le-au castigat corect, in campionat , pentru ca play out- ul nu s-a disputat in totalitate.Daca nu s-a putut juca in conditii normale play-out-ul, sa se ia considerare campionatul propriu zis.Eu sunt pentru 16 echipe, s-au creat conditii in tara, in orasele importante.Parerea mea este ca nu e decizia corecta, in nici un fel, sa se ia in considerare punctele din campionat.Turcii au terminat campionatul si nu a retrogradat nimeni, pentru ca nu s-a terminat campionatul in conditii normale. Atunci, sa nu retrogradeze nimeni si sa se faca 16 echipe, in Romania.Ministerul Tineretului si Sportului sa intervina, nu sa decida echipele care au interesul lor.Trebuie sa fie o decizie politica, asa cum s-a intamplat in alte tari, nu o decizie a cluburilor", a spus Mircea Lucescu, in exclusivitate, pentru Ziare.comIn varianta a doua, propusa de LPF pentru terminarea sezonului de play-out, si acceptata de majoritatea cluburilor din Liga 1, Dinamo este pe loc retrogradabil.