Dorit de Guardiola la Manchester City, Harry Kane a făcut anunțul cel mare

“Sunt aproape zece ani de când am debutat la Spurs. În fiecare an, voi – fanii – mi-aţi arătat susţinere totală şi iubire. De aceea doare când citesc unele comentarii din această săptămână, prin care este pus sub semnul întrebării profesionalismul meu. Nu intru în detalii, dar vreau să clarific că nu aş refuza niciodată şi nu am refuzat niciodată să mă antrenez.Voi reveni la club mâine, conform programului. Nu aş face nimic care să pună în pericol relaţia pe care o am cu fanii care mi-au arătat susţinere fermă în perioada de când sunt la club. Aceeasta a fost întotdeauna situaţia şi aşa este şi astăzi”, este mesajul fotbalistului Marţi, presa engleză a scris că Harry Kane nu s-a prezentat la antrenamente după vacanţă şi vrea să plece de la Tottenham.Guardiola a declarat ca Kane este unul dintre fotbaliștii pe care îi dorește la Manchester City