Viata fotbalistului roman: de la masini de lux si haine de firma, la taximetrie si ospatarie

In plus, nu toti fotbalistii ajung la un nivel atat de ridicat astfel incat sa aiba contracte cu echipe puternice care sa le poata oferi sume de bani pentru o viata de huzur si dupa terminarea activitatii sportive."Din pacate sunt foarte putini cei care reusesc sa castige bani multi in timpul carierei si sa puna deoparte din ei pentru a-si deschide o afacere la finalul acesteia. Avem cateva exemple in tara, cum ar fi Razvan Rat, care a deschis un hotel si are alte afaceri sau Daniel Niculae, care e implicat in mai multe afaceri.Dar sunt foarte multi care au continuat sa traiasca la nivelul la care erau obisnuiti, si, din pacate, veniturile nu au mai fost aceleasi, sau poate nu au mai fost deloc, si usor-usor au cheltuit ceea ce au agonisit. Si au trebuit sa se apuce de alte meserii", a declarat, pentru AGERPRES, Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori.De la sume mari de bani cheltuite cu lejeritate pana la munca de sofer de taxi este doar un mic pas gresit, ca atunci cand scapa din marcaj un adversar care ajunge sa inscrie.Iar pretentiile fotbalistilor nu sunt deloc mici atunci cand vine vorba de schimbarea de directie in ceea ce priveste viata lor, spune Hulubei: "Sunt multi fotbalisti care ne cer ajutorul si sunt multi pe care ii indrumam catre cursuri de management sau antrenorat care sa-i ajute.Noi am avut prin organizatia BNS (n.r. - Blocul National Sindical) cursuri de reconversie profesionala la un moment dat, dar foarte multi nu au fost multumiti de oferta existenta, sa lucreze in alte domenii, si atunci, daca au vazut ca nu gasesc slujbe in domeniul sportiv, s-au orientat catre taximetrie, ospatarie sau altele.Majoritatea fotbalistilor atunci cand agata ghetele in cui isi doresc sa ramana in sport, ca manageri, ca antrenori , depinde fiecare ce isi doreste. Din pacate foarte putini isi doresc un alt domeniu de activitate. Locurile sunt limitate in sport, pentru ca foarte putini ajung antrenori sau conducatori de club si atunci trebuie sa se converteasca, sa se indrepte catre o a doua cariera".Reprezentantul sindicatului fotbalistilor sustine ca este foarte greu pentru un jucator sa renunte la rutina zilnica, bazata in special pe antrenamente, pentru a incepe o noua cariera."Din pacate, nu sunt interesati sa se indrepte catre altceva pentru ca nu exista deocamdata cultura asta in randul fotbalistilor romani. Noi incercam sa ii aducem pe sportivi pe drumul cel bun, sa isi pregateasca o a doua cariera din timpul activitatii, sa nu se trezeasca pe ultima suta de metri, cand se lasa de fotbal si nu stiu incotro sa o apuce.Problema este ca e foarte greu de facut tranzitia de la cariera de fotbalist la o a doua cariera, indiferent de domeniu, fie ca e antrenorat, management sportiv, o afacere sau altceva. Este foarte greu sa te rupi de tabieturile pe care le ai ca fotbalist, de rutina zilnica, si sa iti schimbi viata practic cu 180 de grade, sa te apuci de cu totul altceva", a completat Emilian Hulubei.Educatia, o problema in schimbarea directiei vietii fotbalistilor? Hulubei sustine ca nu ar fi un obstacol pentru inceperea unei noi cariere, desi in timpul activitatii este foarte greu pentru un fotbalist sa gaseasca timpul necesar studiului: "Nu cred ca tine de educatie.Important ar fi ca toti care fac fotbal sa nu neglijeze scoala, desi cateodata este foarte greu sa le imbini pe amandoua, pentru ca aceasta cariera de fotbalist profesionist iti ocupa cam tot timpul si trebuie sa gasesti o modalitate sa iti poti continua cursurile si sa poti avea o calificare, pentru ca daca nu ai o calificare e destul de greu sa gasesti un job la finalul carierei.Noi avem la AFAN un curs destul de greu, care dureaza trei ani si jumatate. Este in colaborare cu o facultate din Danemarca, iar ca principala cerinta sa te poti inscrie la acest curs este sa fii fotbalist profesionist si sa ai cunostinte foarte bune de limba engleza. Din pacate, pana acum s-au apucat din Romania doar trei fotbalisti de acest curs, care nu au reusit sa treaca nici de primul an. Este un curs destul de serios, care presupune implicare, necesita timp sa inveti si atunci s-au lasat pagubasi""Sindicatul ofera consultanta jucatorilor in ceea ce priveste reconversia profesionala si ii indreapta pe cei care cer ajutorul catre diferite cursuri de specializare. Noi incercam sa exploatam orice posibilitate de a indruma jucatorii catre anumite cursuri in diferite domenii, nu neaparat in sport.Am discutat cu reprezentantii Facultatii de Educatie Fizica si Sport sa facem un parteneriat, cu Scoala de antrenori, si pe majoritatea fotbalistilor care ne solicita ii punem in legatura directa cu coordonatorii acestor proiecte. Mai vin de la FIFPro diverse cursuri de specializare din Europa si pe viitor cautam alternative si incercam sa ne implicam cat mai mult in formarea fotbalistilor catre a doua cariera, pentru ca este foarte important", a completat presedintele AFAN.Cine ar trebui sa-i ajute pe sportivii aflati la sfarsitul carierei sa isi gaseasca un alt drum in viata? O solutie ar putea veni din partea statului, prin cursuri de reconversie profesionala in cadrul unor programe europene."Cred ca statul ar trebui sa se implice in formarea profesionala a sportivilor. Ministerul Tineretului si Sportului ar putea avea un proiect de genul acesta, pentru ca pana la urma e responsabilitatea sa, avand in vedere ca sub tutela MTS sunt toti sportivii care sunt afiliati prin federatiile lor, dar din pacate acum am vazut ca bugetul a fost redus cu 30% la sport si nu stiu daca sunt resurse.Daca stai si cauti cu siguranta gasesti finantari europene, pentru ca sunt destule acum, pe diferite proiecte si un astfel de proiect cred ca s-ar plia pentru sportivi.Pentru asta iti trebuie oameni pregatiti, care sa stie unde sa aplice. Dar in primul rand trebuie investit in educatie la nivel de copii si juniori , pentru ca de acolo pleaca tot.Daca tu nu esti educat sa stii ca la un moment dat cariera ta de sportiv se va incheia si va trebui sa te orientezi sa gasesti un alt job, daca nu va fi impregnat acest lucru in mintea tinerilor sportivi, vom avea aceeasi problema in continuare.Eu cred ca o educatie buna la nivel de copii si juniori si dusa mai departe la nivel de seniori ar trebui sa le deschida un pic mintea si sa ii faca sa se gandeasca mai serios cand vine vorba de o a doua cariera si sa se gandeasca la faptul ca, chiar daca sunt tineri, la un moment dat pensionarea sportiva tot va veni, indiferent de cat de talentat esti", a mai spus Emilian Hulubei.Citeste si: