A murit omul si s-a nascut legenda - Socrates

S-a dus exact asa cum a aparut. Brusc, fara a anunta, fara a se da in spectacol. A inceput fotbalul adevarat la varsta la care altii il lasa pentru cluburi si viata de noapte si a terminat cu el la varsta la care altii sunt antrenori cu state vechi sau chiar plecati in lumea celor drepti.

Fie ca vrem sau nu, comparatiile intre ce-a fost "atunci" si ce este "acum" sunt inevitabile, mai ales daca ai apucat sa-l vezi jucand si daca intelegi cu adevarat ce inseamna "atunci".

Socrates Brasileiro de Souza Vieira de Oliveira, pe numele sau complet, sau Socrates, simplu, este un nume care a facut istorie si care isi merita, pe deplin, locul sau in istoria fotbalului, acest 'sport de gentlemeni practicat de golani'. Golani din randul carora el s-a ridicat, inalt, de la inaltimea celor 1,93 de metri, si elegant.

A jucat in vremea in care fotbalul inca se mai juca din pura placere a jocului. Faptul ca a "prins" ultima perioada a "epocii romantice" a fost, paradoxal, si marele sau avantaj, pentru ca este imposibil de crezut acum ca cineva, oricat ar fi de talentat, ar putea incepe activitatea de performanta la 20-21 sau chiar 24 de ani!

Foarte inalt, slabanog chiar in prima parte a carierei, Socrates nu s-a considerat niciodata un atlet adevarat, lucru ce intareste ideea ca el, alaturi de o marte parte a fostilor coechipieri, au fost printre ultimii de pe planeta care au jucat fotbal doar din simpla placere. Asa cum se facea pe Copacabana.

Sigur, sunt deja folclor cele doua pachete de tigari fumate pe zi sau abuzul de alcool, iar multi sunt tentati sa regrete alegerile facute de brazilian in perioada in care era jucator activ cu gandul la "ce-ar fi putut sa fie". Dar toate astea nu il fac decat, poate, mai uman. In ciuda inteligentei iesite din comun (de cati fotbalisti ati auzit sa fi fost licentiati in medicina?!?), si el a gresit, asa cum facem cu totii. Iar aceasta umanitate, care il aduce atat de aproape de cei care l-au privit si admirat, il si ridica pe un piedestal pe care merita cu prisosinta sa stea.

Din pacate, nu la fel de cunoscuta ca abuzul de tutun sau de alcool este activitatea civica a fostului mare fotbalist. Se stie ca si-a luat licenta in medicina la Facultatea de Medicina din Ribeirao Preto in timp ce era fotbalist activ si ca a practicat aceasta meserie dupa ce s-a retras. Inteligenta, mult peste medie, l-a facut insa sa se implice si intr-una din cele mai curajoase actiuni civico-politice din acel colt de lume.

In perioada in care evolua pentru Corinthians, in plina dictatura militara in Brazilia, Socrates a initiat, alaturi de coechipierul Wladimir, "Democratia de la Corinthians". In prima faza, ea a presupus votul democratic al fotbalistilor in toate problemele ce tineau de echipa. Succesul din vestiar s-a mutat rapid in tribune, Socrates intelegand ca fotbalul poate fi un agent de promovare a democratiei in tara sa.

In noiembrie 1982, jucatorii lui Corinthians au declansat un scandal urias in Brazilia dupa ce au intrat pe gazon purtand tricouri ce aveau inscriptionate pe spate lozinca "Votati in data de 15", mesaj menit sa-i incurajeze pe spectatori sa se prezinte la urne si sa-si aleaga singuri conducatorii. Lucrurile nu s-au oprit aici pentru ca la sfarsitul aceluiasi an, Corinthians a castigat campionatul statului Sao Paulo avand tricouri pe care scria "Democracia".

A fost, poate, cel mai perfect moment pe care l-am trait in viata mea. - Socrates.

Socrates Brasileiro de Souza Vieira de Oliveira nu poate fi descris, nu poate fi povestit, nu poate fi explicat. A fost, poate, singurul fotbalist din istoria acestui sport care si-a intrecut realizarile din teren cu realizarile din plan civic. A fost omul, primul si probabil singurul, care a politizat fotbalul intr-un scop nobil, contributia sa in procesul de democratizare a Braziliei fiind una considerabila.

Astfel, desi acum vorbim la timpul trecut, legenda mijlocasului brazilian alb, inalt, cu barba fina si inteligenta iesita din comun ramane sa dainuie in continuare.

Cifrele, seci si reci, ne demonstreaza matematic eficacitatea de pe terenul de joc. Imaginile de arhiva ne aduc aminte de instinctul si talentul extraordinar. Detaliile "picante" din viata particulara ne-au reamintit ca orice om este supus greselii. Toate acestea, plus multe altele, ni l-au dat pe cel care a fost, simplu, dar atat de complex, ca un enunt filosofic din atichitate, Socrates!

