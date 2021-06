Stirea momentului in fotbalul european! UEFA a schimbat regulile! Ce anunt istoric a facut forul continental

Aceasta masura va conta din sezonul 2021-2022, iar o partida va fi decisa, in caz de egalitate, de doua reprize de prelungiri de 15 minute si lovituri de departajare.Regula golului marcat in deplasare exista in fotbalul european din sezonul 1965-1966 si acum a fost eliminata.Pana acum, daca doua echipe terminau la egalitate o dubla mansa in competitiile continentale , echipa care marcase mai multe goluri in deplasare se califica.