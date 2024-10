Cosmin Contra se dezice de România: "În țară nu mai vreau"

Cosmin Contra, fostul selecționer al echipei naționale a României, este antrenor în Arabia Saudită, la echipă Damac.

Dezamăgit de experiența pe care a trăit-o la Dinamo, Cosmin Contra a declarat că nu vrea să mai vină în România ca antrenor.

Cosmin Contra le-a mai pregătit în țara noastră pe Poli Timișoara și pe Petrolul și a fost selecționerul României în perioada 2017-2019.

”În țară nu mai vreau ca antrenor, vin să vizitez familia, meciurile echipei naționale. Eu am fost acolo la Dinamo și am fost principalul obiectiv al suporterilor, nu mi-a picat bine. Ce au făcut spaniolii cu mine și cu Dinamo nu a fost normal.

Am picat la mijloc. Am ținut lucrurile în frâu, am dat banii de la mine ca să rămână echipa pe linia de plutire. Toată lumea mi-a reproșat că am plecat la greu, dar greu a fost de când au preluat spaniolii echipa.

Mental și fizic nu mai puteam să ajut Dinamo și am decis să plec. Știu ce am făcut acele 4 luni de zile ca echipa să funcționeze în condițiile normale, și după să mi se spargă mie în cap. Nu mi-a convenit”, a spus Cosmin Contra, la Digi Sport Special.

