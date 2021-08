Șoc la Universitatea Craiova! Patronul Mihai Rotaru vrea să se retragă de la echipă

Oltenii au fost eliminați din Conference League de albanezii de la Laci, iar în Liga 1 au suferit a doua înfrangere consecutivă, 1-2, cu FC Botoșani.Toate aceste lucruri l-au facut pe Mihai Rotaru să se gândească serios la retragerea din fotbal.Finanțatorul oltenilor este la echipă din 2013 și voia să facă un pas înapoi în 2023, dar sunt șanse ca Universitatea Craiova să rămână fără patron mult mai repede față de termenul stabilit."Eu am investit în echipă undeva în jur de 17 milioane de euro, dar până azi nu s-a retras niciun ban până acum. Am zis că mă retrag în 2023, dar la ce nebunie e, iau în calcul să o fac mai devreme! Dar nu vreau ca Știința să sufere. Eu, dacă ies din managementul clubului și din acționarat, voi face tot ce e posibil să las Ştiinţa sănătoasă, cu bani în cont. Nu cum s-a întâmplat cu Dinamo Asta e ceea ce am promis. Sănătos înseamnă cu 2-3 milioane de euro în cont, fără datorii. Dacă nu mai aduc plusvaloare, mă retrag. Dacă cineva are așteptări și nu poți să i le satisfaci, lași pe altul.Dacă pentru trei meciuri , toată lumea începe să ţipe și ne acuzăm. e o problemă de construcție. Așteptările sunt mari. Dacă nivelul maxim e o Cupă și o Supercupă, trebuie să lași pe cineva care să facă mai mult ca tine, dar fără să îți bați joc", a spus Mihai Rotaru la PRO X.Universitatea Craiova a cîștigat de două ori Cupa României și o dată Supercupa României cu Mihai Rotaru patron.