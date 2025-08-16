Fotbalistul care a decis finala Ligii Campionilor vine să joace alături de Cristiano Ronaldo

Internaționalul francez Kingsley Coman a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.

El vine de la Bayern München și va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani.

În cele zece sezoane petrecute la Bayern, Coman (29 de ani) a câștigat de nouă ori campionatul Germaniei, de trei ori Cupa Germaniei și, mai ales, a marcat golul victoriei în finala Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain (1-0), la Lisabona, la sfârșitul lunii august 2020.

Jucătorul, format la PSG între 2005 și 2013, era sub contract cu Bayern până în vara lui 2027.

