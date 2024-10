Câți bani câștigă Cristiano Ronaldo într-un an: veniturile sunt amețitoare. Mbappe e abia pe locul cinci în topul câștigurilor

Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei saudite Al-Nassr, este cel mai bine plătit fotbalist din anul 2024, cu venituri totale de 285 de milioane de dolari, înaintea lui Lionel Messi, de la Inter Miami, cu doar 135 de milioane, conform informaţiilor publicate joi de revista Forbes.

Cristiano Ronaldo, 39 ani, câştigă 220 de milioane de dolari din salarii, la care se adaugă aproape 65 de milioane de dolari din activităţi extrafotbalistice, inclusiv deschiderea noului său canal YouTube, care a depăşit un milion de urmăritori în primele nouăzeci de minute.

Messi, în vârstă de 37 de ani, ocupă locul doi în acest clasament al veniturilor, cu 135 de milioane de dolari. Are un salariu anual de 60 de milioane de dolari la Inter Miami, dar el a generat 75 de milioane în afara terenului de joc. Argentinianul, care are contract cu Inter Miami până în 2025, are colaborări cu Apple TV, Adidas şi Konami, printre altele.

Brazilianul Neymar Junior, de la clubul saudit Al-Hilal, completează podiumul, cu venituri de 110 milioane de dolari. În ciuda faptului că a fost absent aproape tot sezonul trecut din cauza unei accidentări, atacantul are un contract de 80 de milioane de dolari anual, la care se adaugă venituri de 30 de milioane din investiţiile şi sponsorizările sale.

Francezul Karim Benzema, de la clubul saudit Al-Ittihad, este al patrulea (104 milioane de dolari), în timp ce primul jucător dintr-o ligă europeană care a intrat în acest Top 10 este conaţionalul său Kylian Mbappe, atacantul lui Real Madrid.

Potrivit Forbes, Mbappe, care a încheiat campania 2023/2024 la Paris Saint Germain, a câştigat în total 90 de milioane de dolari în 2024, 70 de milioane din salariu şi 20 pentru activităţi în afara terenului de joc.

Brazilianul Vinicius Junior, coechipierul său de la Real Madrid, este al şaptelea cu venituri totale de 55 de milioane de dolari, 40 de milioane din salarii şi 15 milioane din alte activităţi.

Norvegianul Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, este al şaselea (60 de milioane), egipteanul Mohamed Salah, de la Liverpool, ocupă locul opt (53 milioane), senegalezul Sadio Mane, de la Al-Nassr, este al nouălea (48 milioane), iar belgianul Kevin De Bruyne (Manchester City) închide top 10 al celor mai bogaţi fotbalişti, cu 39 de milioane de dolari.

