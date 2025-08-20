Cupa Mondială din 2026 – Prezentare și Formatul Competiției

Sunt multe competiții de fotbal pe care iubitorii acestui sport le așteaptă cu sufletul la gură, însă Cupa Mondială din 2026 este de departe cel mai așteptat eveniment din lumea fotbalului la ora actuală.

Va fi cu siguranță un eveniment istoric pentru fotbalul mondial, așa că interesul pentru acesta crește de la o zi la alta.

Pentru că știm cât de importantă este Cupa Mondială din 2026 pentru iubitorii de fotbal din întreaga lume, am decis ca în rândurile imediat următoare să îți prezentăm cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi despre acest eveniment deosebit.

Cine găzduiește Cupa Mondială 2026?

Înainte de toate, să răspundem la una dintre cele mai arzătoare întrebări legate de Cupa Mondială din 2026: unde se ține acest eveniment important?

În 2026, vom avea parte de o premieră și anume faptul că există trei țări care vor organiza împreună această competiție.

Mai precis, Cupa Mondială din 2026 va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Se vor juca meciuri de fotbal în nu mai puțin de 16 orașe, cele mai multe fiind din SUA, anume 11.

Dintre cele mai importante orașe unde se vor juca meciuri pentru Cupa Mondială din 2026 trebuie să le menționăm pe următoarele: New York, New Jersey, Los Angeles, Toronto, Vancouver și Ciudad de México.

Cu siguranță va fi un eveniment măreț, care ne va oferi spectacol și mai ales oportunitatea de a descoperi noi stadioane, orașe și culturi.

În ceea ce privește perioada în care se va juca acest turneu final, acesta se va desfășura în perioada iunie – iulie a anului 2026.

Noul format al Cupei Mondiale

O altă premieră cu care Cupa Mondială din 2026 vine este legată de formatul competiției. Anul viitor, la acest turneu vor participa mai multe echipe decât în mod obișnuit.

Dacă până acum la Cupa Mondială se calificau 32 de echipe, începând cu ediția din 2026, numărul de echipe participante va crește în mod semnificativ. Vor fi nu mai puțin de 48 de echipe care se vor lupta pentru trofeul cel mare, formatul schimbându-se pentru prima oară din 1998.

Fiind mai multe echipe naționale care vor dori să fie campioane mondiale, este firesc faptul că și numărul grupelor va fi mai mare. Vom avea câte 4 echipe per grupă, așa că numărul total de grupe va fi de 12.

Acestea sunt, în principal, noutățile în ceea ce privește noul format al Cupei Mondiale din 2026. În rest, regulile par a fi, cel puțin la o primă vedere, neschimbate.

Se vor califica echipele de pe primele două locuri din grupă, dar vor fi totodată 8 locuri pentru cele mai bune echipe situate pe locul al treilea.

Vom avea șaisprezecimi de finală, optimi, sferturi, semifinale și atât de așteptata finală.

Argumentele schimbării formatului

Schimbarea formatului a adus atât păreri pro, cât și păreri contra.

Nu puțini sunt fanii care s-au întrebat de ce a făcut FIFA aceste schimbări, iar argumentele sunt totuși destul de logice.

Un prim argument prezentat de FIFA este acela de a oferi șansa ca la Cupa Mondială să participe echipe naționale din mult mai multe țări.

De asemenea, în luarea acestei decizii au cântărit destul de mult și oportunitățile comerciale și de audiență.

Cel mai probabil că va fi cea mai profitabilă ediție a acestui turneu, însă nu putem ști asta decât în momentul în care vom ști echipa campioană.

Modificarea este benefică și pentru România, deoarece putem spera din nou, după foarte mult timp, la o nouă calificare.

Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem faptul că șansele de calificare au scăzut destul de mult din cauza rezultatelor nefavorabile înregistrate de România, dar avem încă motive pentru a spera în continuare.

Trebuie să amintim totuși că ultima participare a României la Campionatul Mondial a avut loc în anul 1998.

UEFA a primit mai multe locuri de calificare odată cu creșterea numărului de echipe, numărul crescând de la 13 la 16, ceea ce înseamnă că avem șanse în plus. Sperăm însă că vom reuși să profităm de ele.

Care va fi impactul economic

Așa cum precizam în rândurile anterioare, Cupa Mondială din 2026 are potențialul de a deveni cea mai profitabilă ediție a acestei competiții.

În ceea ce privește veniturile preconizate, specialiștii sunt de părere că impactul economic va fi pur și simplu imens!

Sunt aproximate venituri de peste 10 miliarde de dolari pentru cele trei țări care organizează împreună această ediție a Campionatului European.

Din punct de vedere turistic, un astfel de eveniment este o adevărată binecuvântare pentru țara organizatoare, dar totodată Cupa Mondială din 2026 va duce la mai multe angajări temporare și mai ales la o mulțime de investiții în infrastructură.

Și veniturile din drepturi TV, sponsorizări și bilete vor fi la cote inimaginabile!

FIFA estimează că anul viitor va obține un venit de peste 11 miliarde de dolari, așa că dimensiunile pe care această competiție le-a câștigat sunt greu de imaginat.

Desigur, casele de pariuri vor avea și ele foarte mult de câștigat. Meciurile de la Cupa Mondială vor fi disponibile la cele mai bune case de pariuri online și sigur vor reprezenta atracția principală în acea perioadă.

În concluzie, nu ne mai rămâne decât să așteptăm ca acest eveniment sportiv să înceapă, timpul va trece rapid, așa că în curând vom putea urmări cursa în care echipele naționale se vor înscrie pentru a fi încoronate cu titlul de campioană mondială.

