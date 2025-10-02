Andone, tot mai aproape de Dinamo

Tehnicianul Ioan Andone a fost prezent in tribunele stadionului din Stefan cel Mare, la partida pierduta de "caini", scor 0-2, cu FC Brasov.

Liber de contract, dupa despartirea de Al-Ettifaq, "Falcosul" ar putea prelua banca tehnica a dinamovistilor dupa plecarea lui Mircea Rednic.

Insuccesul din partida cu brasovenii si pierderea automata a titlului i-a iritat la culme pe finantatorii din "Groapa", care vor neaparat sa scape de Mircea Rednic si, conform Gazetei Sporturilor, au demarat deja negocierile privind o intrerupere a contractului.

"Puriul" ar putea pleca la FC Brugge, locul 3 in Belgia, si solicita 250.000 de euro, un sfert din clauza pe care ar trebui s-o plateasca actionari in cazul in care il dau afara, pentru a parasi banca formatiei din Stefan cel Mare.

Ioan Andone a mai pregatit Dinamo Bucuresti in perioada 2002 - 2005, castigand titlul in 2004 si obtinand locul secund in 2005.

Ads