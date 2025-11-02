Argaseala: Cei de la Craiova nu au vrut sa amanam meciul

Valeriu Argaseala a vorbit despre accidentarea lui George Ogararu in meciul nationalei cu Georgia, spunand ca acesta va rata ultimele doua partide ale turului Ligii I

"Ogararu nu va mai juca pana la finalul turului. Se putea face o concesie din partea Federatiei ca el sa joace mai putin, dar nu mai avem ce face. Cei de la Craiova nu au vrut sa amanam meciul pentru o data ulterioara. Am ales sa jucam vineri pentru a avea mai mult timp la dispozitie pentru meciul din Liga Campionilor.

Dupa seria neagra pe care am avut-o este foarte greu sa mai faci pronosticuri. Noi suntem mult mai motivati acum decat cei de la Craiova" a spus Argaseala la sport.ro.

George Ogararu s-a accidentat in cadrul meciului amical sustin de Romania contra Georgiei, scor 2-1.

