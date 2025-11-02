Argaseala: Cei de la Craiova nu au vrut sa amanam meciul

Joi, 20 Noiembrie 2008, ora 21:58
1003 citiri
Argaseala: Cei de la Craiova nu au vrut sa amanam meciul

Valeriu Argaseala a vorbit despre accidentarea lui George Ogararu in meciul nationalei cu Georgia, spunand ca acesta va rata ultimele doua partide ale turului Ligii I

"Ogararu nu va mai juca pana la finalul turului. Se putea face o concesie din partea Federatiei ca el sa joace mai putin, dar nu mai avem ce face. Cei de la Craiova nu au vrut sa amanam meciul pentru o data ulterioara. Am ales sa jucam vineri pentru a avea mai mult timp la dispozitie pentru meciul din Liga Campionilor.

Dupa seria neagra pe care am avut-o este foarte greu sa mai faci pronosticuri. Noi suntem mult mai motivati acum decat cei de la Craiova" a spus Argaseala la sport.ro.

George Ogararu s-a accidentat in cadrul meciului amical sustin de Romania contra Georgiei, scor 2-1.

„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
„Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
Cătălin Drulă și-a exprimat deja dorința de a ajunge primar al Capitalei. Fostul lider al USR vrea să continue proiectele începute de către Nicușor Dan. Însă, Ziare.com l-a provocat pe...
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
De peste 30 de ani, instituțiile publice din România au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele partidelor politice. Funcțiile de conducere nu sunt întotdeauna ocupate...
#Valeriu Argaseala, #Ogararu, #Liga I , #derbi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionara umilita de o romanca si-a deschis cont pe o aplicatie de dating: "Vreau doar sa cresc gaini!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a vazut cine e in platou si nu s-a putut abtine: "Vrei sa spun ceva? Patru, stai jos!"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mario Balotelli nu s-a ferit de cuvinte, după ce a fost îndepărtat de la clubul lui Dan Șucu: fostul atacant "a explodat"
  2. FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
  3. Era ultima fază a meciului și echipa lui a avut penalty: cum a putut să bată Cristiano Ronaldo VIDEO
  4. "Clienții" lui Gigi Becali după meciul de la Cluj: „Sunt sub nivel, foarte slabi!”
  5. Ofertă-șoc pentru un fotbalist de la FCSB: "Am 7 milioane de euro pe masă pentru el"
  6. Recital pe Bernabeu: Real Madrid și-a desființat adversara și domină campionatul
  7. Pilotul român care concurează pe o mașină mai ”bătrână” decât el: ”E o doamnă mai experimentată, o roșcată”
  8. FCSB bate la ușa playoff-ului. Darius Olaru, uriaș cu U Cluj
  9. Simona Halep, la Turneul Campioanelor. Surpriză la turneul de la Riad
  10. Lamine Yamal, lăsat de iubita-cântăreață la câteva zile după ce a pierdut în El Clásico: „Nu mai suntem împreună”