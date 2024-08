Cartu, "incatusat" de Comisia de Disciplina

Tehnicianul Pandurilor Targu Jiu, Sorin Cartu, a fost suspendat nu mai putin de 6 etape si amendat cu 600 de lei de Comisia de Disciplina din cadrul LPF.

Sanctiunea dura vine dupa ce antrenorul i-a aratat arbitrului Augustus Constantin mainile incrucisate, la finalul partidei cu Unirea Urziceni, facand trimitere la tatal "fluierasului", arestat de jumatate de an in dosarul "mita in fotbal", informeaza Gazeta Sporturilor.

In apararea sa, Cartu a spus ca i-a semnalizat arbitrului finalul meciului si nu a insinuat nimic despre tatal sau, dar oficialii Comisiei au luat in considerare de gestul facut de tehnician a fost repetat atat in timpul jocului, cat si la final.

Mai mult, Sorin Cartu a criticat vehement arbitrajul la finalul intalnirii cu echipa campioana, spunand ca gorjenii "au jucat impotriva a 14 oameni".

Comisia de Disciplina a decis amanarea judecarii incidentelor grave de la meciul CFR Cluj - FC Timisoara, cand mai multe materiale pirotehnice au fost aruncate in teren, o petarda ranind chiar usor un fotbalist banatean.

