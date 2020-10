Cosmin Contra, despre MM Stoica: "Lumea il cunoaste si nu are rost sa vorbim de un personaj care nu face niciun bine fotbalului romanesc"

"Stim foarte bine ca lui Mihai Stoica ii place sa provoace, toata viata a facut lucrul asta. Din pacate, cred ca lumea il cunoaste pe MM Stoica si nu are rost sa vorbim de un personaj care nu face niciun bine fotbalului romanesc. As prefera sa nu vorbesc de asemenea personaje si sa vorbesc de clubul Dinamo , de jucatorii mei, care au dat totul pe teren, care au meritat sa castige. Nu am castigat pentru ca nu a vrut cineva", a declarat Contra la conferinta de presa organizata dupa derbi.El l-a acuzat pe Stoica de faptul ca a pus presiune pe arbitri din primul pana in ultimul minut al meciului de sambata."Noi nu am avut nervi, nu stiu de ce au avut cei din partea opusa. Din primul minut, presiune, presiune, presiune, tipete, tipete, tipete. Nu inteleg de ce, cand suntem doua echipe care trebuie sa jucam fotbal, suntem doua echipe puternice. Ar fi trebuit sa le lasam sa joace fotbal, deoarece ambele echipe au jucatori de valoare si ar fi primat spectatolul inaintea plangerilor care au fost continue din minutul 1 pana in minutul 93, care pana la urma au dat rezultate (n.r. - cu privire la gesturile sale catre Mihai Stoica) Daca din minutul 1 ne ridicam de acolo din tribuna si spunem si facem si toata banca se rdica la fiecare fault, la fiecare decizie a arbitrului, nu lasam arbitrul sa-si faca treaba cum trebuie. Pana la urma presiunea care a fost facuta din minutul 1 a dat roade. Ce sa facem? Asta este!", a spus Contra, anterior, la microfonul televizunilor care transmit Liga I.Formatia FCSB a invins echipa Dinamo, sambata seara, pe Arena Nationala, scor 3-2 (2-2), intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I. Dinamovistii au jucat in inferioritate numerica din minutul 75, cand a fost eliminat Ismael Lopez Blanco. De la Dinamo a fost eliminat si Rauta, in minutul 90+1.Au marcat Tanase '8, '76 (penalti) si Cristea '17 pentru gazde, respectiv Borja Valle '26 (penalti) si Cristea '42 (autogol) pentru Dinamo.