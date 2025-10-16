Dinu Gheorghe: Steaua n-avea sanse la Urziceni, jucatorii s-au inteles pe teren

Vineri, 12 Iunie 2009, ora 19:24
1392 citiri
Dinu Gheorghe: Steaua n-avea sanse la Urziceni, jucatorii s-au inteles pe teren

Presedintele gruparii FC Brasov, Dinu Gheorghe, a declarat ca Unirea Urziceni a beneficiat de arbitraje favorabile in acest sezon.

De asemenea, oficialul de sub Tampa sustine ca jucatorii Stelei si ai Unirii s-au inteles pe teren pentru ca meciul de la Urziceni sa se termine egal.

"Unirea a avut un patron, o conducere, o echipa si un antrenor care au stiut sa gestioneze momentele din campionat. Patronul celor de la Unirea constituie o exceptie pentru mine.

Dar Unirea a beneficiat de un arbitraj care a ajutat-o mai mult decat a dezavantajat-o. Daca era dezavantajata, atunci nu avea cum sa ia titlul! Daca va uitati putin, Unirea a fost mai mult avantajata decat dezavantajata! Ma asteptam ca Unirea sa bata Steaua! Asta a fost exceptia pentru Urziceni!

Steaua n-avea nici o sansa sa bata la Unirea! Steaua a acceptat tacit acest meci egal, ca sa astepte rezultatul din Giulesti! Ei au insinuat peste tot ca noi nu vom apara sansele corect cu Dinamo, dar noi n-am zis nimic de meciul cu Steaua!", a spus Dinu Gheorghe la GSP TV.

Unirea Urziceni si Steaua Bucuresti au terminat la egalitate, scor 1-1, in ultima etapa a Ligii I.

Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul discută joi extinderea termenului de implementare a programului INVESTALIM, măsură motivată de complexitatea proiectelor și durata mare a procedurilor administrative. Conform...
Privilegiul important pierdut de politicieni. Palma primită de la Bruxelles: „Asta are și un risc, va fi o schimbare majoră”
Privilegiul important pierdut de politicieni. Palma primită de la Bruxelles: „Asta are și un risc, va fi o schimbare majoră”
Meta, Google și Microsoft au hotărât să oprească difuzarea oricărei reclame politice pe platformele lor din UE. Măsura survine intrării în vigoare a noilor norme privind transparenţa...
#dinu gheorghe, #Urziceni Steaua, #Unirea Urziceni campioana , #derbi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Veste uriasa: Adrian Mutu s-a inteles cu Fiorentina!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Direct pe lista UEFA! Revenire spectaculoasa la FCSB

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Ce s-a întâmplat cu campioana României
  2. S-a încheiat telenovela ”Max Verstappen la Mercedes”. Era doar o chestiune de timp
  3. Ce surpriză! Naționala României a făcut un meci uriaș cu campioana olimpică. Totul s-a decis în ultimul minut
  4. Arabii au început să dea în Cosmin Olăroiu: ”La întâmplare! Echipa are nevoie de un selecționer”
  5. Titular la națională, dat afară de la FCSB! Gigi Becali: "Ce să mai fac cu el?”
  6. Umilită în Feroe, posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul
  7. Formula 1: piloții confirmați pentru noul sezon + singurele semne de întrebare
  8. A cincea soție a lui Ilie Năstase a dat detalii despre divorț: ”Voia să scape cât mai repede de ea”
  9. ”Ne dau ăia 6-0 dacă ne prind!” Perspectivă sumbră pentru națională la barajul de Mondiale
  10. Cupa Messi: unde va avea loc și ce echipe vor participa