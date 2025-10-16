Dinu Gheorghe: Steaua n-avea sanse la Urziceni, jucatorii s-au inteles pe teren

Presedintele gruparii FC Brasov, Dinu Gheorghe, a declarat ca Unirea Urziceni a beneficiat de arbitraje favorabile in acest sezon.

De asemenea, oficialul de sub Tampa sustine ca jucatorii Stelei si ai Unirii s-au inteles pe teren pentru ca meciul de la Urziceni sa se termine egal.

"Unirea a avut un patron, o conducere, o echipa si un antrenor care au stiut sa gestioneze momentele din campionat. Patronul celor de la Unirea constituie o exceptie pentru mine.

Dar Unirea a beneficiat de un arbitraj care a ajutat-o mai mult decat a dezavantajat-o. Daca era dezavantajata, atunci nu avea cum sa ia titlul! Daca va uitati putin, Unirea a fost mai mult avantajata decat dezavantajata! Ma asteptam ca Unirea sa bata Steaua! Asta a fost exceptia pentru Urziceni!

Steaua n-avea nici o sansa sa bata la Unirea! Steaua a acceptat tacit acest meci egal, ca sa astepte rezultatul din Giulesti! Ei au insinuat peste tot ca noi nu vom apara sansele corect cu Dinamo, dar noi n-am zis nimic de meciul cu Steaua!", a spus Dinu Gheorghe la GSP TV.

Unirea Urziceni si Steaua Bucuresti au terminat la egalitate, scor 1-1, in ultima etapa a Ligii I.

