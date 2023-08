Duckadam: Steaua nu are portar in acest moment

Eroul Stelei de la Sevilla, Helmuth Duckadam, spune ca ros-albastrii nu au in acest moment un portar care sa dea siguranta echipei, Tatarusanu facand la fel de multe gafe ca si Zapata.

"Din pacate, Tatarusanu face la fel de multe gafe ca si Zapata si Steaua nu are un portar in momentul de fata care sa dea incredere echipei. Steaua ar trebui sa aiba un goalkeeper din strainatate, care sa aiba in jur de 30 de ani si care sa fi acumulat multa experienta pentru meciurile internationale. Jucatorii Stelei ar trebui sa ia in serios meciul cu Serif pentru ca va fi unul foarte greu. E foarte important sa castige, indiferent la ce scor", a afirmat Duckadam la Sport.ro.

Ciprian Tatarusanu a fost criticat si de finantatorul formatiei din bulevardul Ghencea dupa evolutiile neconvingatoare pe care le-a avut in ultima perioada.