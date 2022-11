Gigi Becali, nebun de fericire dupa victoria Stelei

Finantatorul Stelei, Gigi Becali, este in culmea fericirii dupa victoria ros-albastrilor din meciul cu Unirea Alba Iulia.

"Asta e super-Steaua! Steaua a fost super-Steaua in seara asta! Nu am avut nicio emotie! O sa ne calificam si in primavara europeana. Ce, nu putem sa-i batem pe Sheriff si Twente?", a spus Becali dupa meci.

Elanul latifundiarului a fost taiat de antrenorul Mihai Stoichita, care vrea ca rezultatele sa vorbeasca pentru echipa.

"Ma bucur ca este multumit, dar hai mai intai sa ne calificam si apoi sa ne bucuram", a spus cel poreclit "Lippi".

Steaua a castigat ultima partida a etapei a 13-a, cu Unirea Alba Iulia, insa meciul a fost marcat de serioase erori de arbitraj.

