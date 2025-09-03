Liga a II-a: Rezultatele inregistrate sambata

Sambata s-a disputat o noua etapa in Seriile 1 si 2 ale Ligii secunde.
Iata rezultatele inregistrate:
Seria 1:
Delta Tulcea - FC Snagov 1-1
Dunarea Galati - Dunarea Giurgiu 0-0
Ceahlaul - Cetatea Suceava 1-0
Dinamo II - CS Buftea 2-1
Petrolul Ploiesti - FCM Bacau 3-0
FC Ploiesti - Progresul 3-0
*partida Concordia Chiajna - Sportul este programata duminica.
Clasament:
1.Ceahlaul 60 puncte
2.Delta Tulcea 52
----------------------
3.FC Ploiesti 52
4.Petrolul Ploiesti 39
5.Dunarea Giurgiu 34
.......................
14.FC Snagov 30
15.Cetate Suceava 22
-----------------------
16 Stiinta Bacau 20
Seria 2:
FCM Targoviste - U.Cluj 0-2
FCM Tg.Mures - Liberty Oradea 0-3
Minerul - International 2-1
Dacia Mioveni - ACU Arad 2-1
CFR Timisoara - Unirea 2-3
Ariesul Turda - Drobeta TS 0-0
Jiul Petrosani - Muresul Deva 1-1
FC Bihor - Mechel C.Turzii 4-1
*partida CSM Ramnicu Valcea - UTA Arad este programata duminica.
Clasament:
1.Unirea 56 puncte
2.International 54
------------------------
3.FCM T.Mures 51
4.CSM Ramnicu Valcea 50
5.FC Drobeta TS 47
........................
13.Muresul Deva 38
14.U.Cluj 35
------------------------
15.ACU Arad 33
16.CFR Timisoara 33
17.FC Targoviste 23
18.Mechel CT 7