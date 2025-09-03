Liga a II-a: Rezultatele inregistrate sambata

Autor: Ciprian Florea
Sambata, 09 Mai 2009, ora 13:33
946 citiri
Sambata s-a disputat o noua etapa in Seriile 1 si 2 ale Ligii secunde.

Iata rezultatele inregistrate:

Seria 1:

Delta Tulcea - FC Snagov 1-1

Dunarea Galati - Dunarea Giurgiu 0-0

Ceahlaul - Cetatea Suceava 1-0

Dinamo II - CS Buftea 2-1

Petrolul Ploiesti - FCM Bacau 3-0

FC Ploiesti - Progresul 3-0

*partida Concordia Chiajna - Sportul este programata duminica.

Clasament:

1.Ceahlaul 60 puncte

2.Delta Tulcea 52

----------------------

3.FC Ploiesti 52

4.Petrolul Ploiesti 39

5.Dunarea Giurgiu 34

.......................

14.FC Snagov 30

15.Cetate Suceava 22

-----------------------

16 Stiinta Bacau 20

Seria 2:

FCM Targoviste - U.Cluj 0-2

FCM Tg.Mures - Liberty Oradea 0-3

Minerul - International 2-1

Dacia Mioveni - ACU Arad 2-1

CFR Timisoara - Unirea 2-3

Ariesul Turda - Drobeta TS 0-0

Jiul Petrosani - Muresul Deva 1-1

FC Bihor - Mechel C.Turzii 4-1

*partida CSM Ramnicu Valcea - UTA Arad este programata duminica.

Clasament:

1.Unirea 56 puncte

2.International 54

------------------------

3.FCM T.Mures 51

4.CSM Ramnicu Valcea 50

5.FC Drobeta TS 47

........................

13.Muresul Deva 38

14.U.Cluj 35

------------------------

15.ACU Arad 33

16.CFR Timisoara 33

17.FC Targoviste 23

18.Mechel CT 7

