Lucescu jr. atacat dur: E un individ care se crede antrenor

Umilinta echipei nationale de la Belgrad provoaca in continuare reactii din toate mediile fotbalului romanesc.

Team-managerul Universitatii Craiova, Silvian Cristescu, l-a atacat dur pe selectionerul Razvan Lucescu pe care l-a caracterizat ca "un individ care se crede antrenor".

"A fost cel mai slab meci al nationalei de cand s-a infiintat fotbalul in aceasta tara. Sarbii au facut cu noi un antrenament ca printre jaloane si cred ca nici printre jaloane nu le iesea atat de bine. Dureros este ce se intampla cu acest individ, care se crede antrenor. Nu are nicio strategie. La primul esec vad ca se da vina pe FRF, jucatori, gazon, oricine, dar numai antrenorul nu este considerat vinovat. Ba nu, este principalul vinovat. Acum un an, ii dadeam in cap lui Piturca, desi a avut rezultate, dar Razvan este tinut in palma.

Acum esti umilit, dar antrenorul nu are vina, pana acum antrenorul era vinovat, acum este scutit selectionerul. Tatal lui are personalitate si a reusit sa puna copilul sus, mai ales ca a fost impus de unii si de altii. Dupa o asemenea umilinta, orice antrenor ar trebui sa-si dea demisia", a declarat Cristescu la Radio Oltenia Craiova.

Echipa nationala de fotbal a Romaniei a fost umilita, sambata seara, in preliminariile Campionatului Mondial din 2010.

Elevii lui Razvan Lucescu au pierdut partida disputata in compania Serbiei cu un incredibil 0-5 si ocupa in acest moment locul 5 in grupa a 7-a a preliminariilor.

