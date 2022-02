Mircea Radulescu ii pune la zid pe antrenorii straini

Presedintele Scolii Federale de Antrenori, Mircea Radulescu, i-a criticat pe tehnicienii straini care vin sa lucreze in Romania, acuzandu-i ca se gandesc doar la bani.

"Este o perioada a anului in care antrenorii buni sunt sub contracte, deoarece sezonul este in plina desfasurare. Cei care vin in Romania nu pun prea multe conditii. Daca isi primesc banii, nu mai sunt interesati si de alte aspecte, cum ar fi conditiile de pregatire.

Unii dintre acestia accepta si prin telefon sa semneze! Strainii vin si pentru a-si completa CV-ul", a spus Mircea Radulescu pentru editia tiparita a Evenimentului Zilei.

Mircea Radulescu este pus pe fapte mari si anunta ca intentioneaza sa restrictioneze accesul unor antrenori straini in Liga I.

"Am avut o discutie cu membrii comisiei tehnice si vrem sa facem o propunere Comitetului Executiv: sa fie pusa o conditie cum ar fi cea prin care unui tehnician strain care vine in campionat sa profeseze doar daca a fost pe banca tehnica a unei echipe din primele doua esaloane ale unor intreceri puternice, precum cele din Anglia, Germania, Italia sau Spania. S-ar crea astfel o sita", a explicat Radulescu.