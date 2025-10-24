Muresan e sceptic: Nu facem mai mult decat anul trecut in Europa

Presedintele gruparii CFR Cluj crede ca formatiile romanesti vor repeta contra-performanta de anul trecut si nu vor face mare lucru in cupele europene.

"Declaratiile unor conducatori, jignirile si incultura m-au deranjat foarte mult. Scandalul cu acele arestari sunt o pata foarte neagra asupra fotbalului romanesc. Cred ca toate astea au influentat calitatea acestui campionat. Sper sa schimb regula cu cei opt romani de pe foaia de joc. Sunt niste criterii false care contazic legea. Am dat in judecata federatia si sper sa avem castig de cauza.

Nu cred ca vom obtine mai mult decat anul trecut, in cupele europene, atata timp cat sumele de transfer sunt enorme, iar valoarea jucatorilor este mult mai ridicata. Cred ca echipele romanesti au sanse in UEFA, insa mult mai dificil va fi in Liga.

O sa mai intarim echipa, insa ne vom desparti de anumiti jucatori care nu au dat randament. Nu din cauza deselor schimbari de antrenori am ratat tilul, ci din cauza unor accidentari a unor titulari de drept. Daca acesti jucatori isi vor reveni nu conteaza numele antrenorului de pe banca.",a declarat Iuliu Muresan la Sport Total FMe.

In sezonul trecut, Steaua si CFR au adunat doar 6 puncte in grupele Ligii Campionilor, in timp ce formatiile angrenate in Cupa UEFA, in numar de 5, au parasit competitia inca din turul I, fara a obtine vreo victorie.

Ads