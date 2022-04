Tiago lasa Steaua pentru CFR?

Stelistul Tiago a intrat in atentia gruparii CFR Cluj, campioana din sezonul trecut fiind dispusa sa faca o oferta mai buna celor de la Estrela Amadora.

Daca varianta Deportivo la Coruna a picat, Tiago ar putea evolua in Gruia daca CFR va plati Estrelei Amadora cel putin 700.000, suma pe care portughezii s-au inteles cu oficialii din Ghencea, in momentul imprumutarii fotbalistului, anunta Prosport.

Tiago nu si-a manifestat intentia de a ramane la Steaua, portughezul spunand ca viitorul sau in Ghencea este nesigur chiar si in cazul in care oficialii "ros-albastrilor" se vor intelege cu Estrela.

O alta posibila destinatie a portughezului ar putea fi Malaga, locul 8 in Primera Division.

Ads