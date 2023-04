Victor Becali: Daca aveam influenta la Dinamo, Steaua lua titlul sezonul trecut

Impresarul Victor Becali, un apropiat al celor de la Dinamo, sustine ca nu are niciun fel de influenta in vestiarul "cainilor", dand ca argument finalul sezonului trecut, cand ros-albii au trimis titlul la Cuj.

"Nu am influenta in vestiarul lui Dinamo. Ati vazut ce influenta am, ca a venit la Dinamo un antrenor care a fost propus de un prieten al lui Borcea. Ati vazut ce influenta am ca a castigat CFR Cluj campionatul. Eu sunt var primar cu Gigi Becali, nu e o simpla coincidenta de nume. Pai aceeasi jucatori erau la Dinamo si in sezonul ala si nu aveau nimic de pierdut daca faceau un egal sau daca pierdeau meciul cu Steaua, care ar fi luat campionatul daca nu pierdea.

Ori, acum, in sezonul asta, dinamovistii castigau campionatul. Deci ei cum fac? Trantesc meciuri cand au de pierdut 250.000 de euro de om si sa fie campioni si sa joace in Liga Campionilor? Cum sa refuze un jucator sa fie campion? Cum sa refuze un jucator aproape 300.000 de dolari? Cum sa refuze un jucator sa evolueze in Champions League?", a spus Victor Becali la Sport Total FM.

Steaua a pierdut titlul in sezonul trecut in penultima etapa dupa infrangerea suferita pe terenul rivalei Dinamo.