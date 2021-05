L-a batut Miron Cozma pe Danut Lupu? "Are numai filme in cap, l-a batut si pe Bruce Lee"

Altercatia ar fi avut loc in 1996, in pauza unei partide dintre Jiul Petrosani si Dinamo . Echipa "minerilor" abia promovase in acel sezon si juca pe teren propriu contra "cainilor".Dupa prima repriza, Cozma i-ar fi aplicat un cap in gura lui Lupu, motiv pentru care a primit doi ani de suspendare si 10 milioane de lei amenda.Cozma sustine ca l-a batut nu doar pe Lupu. "Au vrut bataie, le-am dat bataie. Am batut toata echipa Dinamo in vestiar, pe toti. Si-am vrut s-o fac si la Bucuresti, dar l-a scapat Nicu Gheara pe Lupu", a declarat Miron Cozma, in cadrul unei emisiuni de la Kanal D.Lupu crede ca Miron Cozma se uita prea mult la filme."Cand se trezeste, sa ma anunte si pe mine! N-am nimic cu el. Am crezut ca acel episod e inchis, dar vad ca tot o tine pe a lui. In primul rand, el jigneste un intreg Minister de Interne. Sa-si aduca aminte cum a reactionat el, cand ne-am intalnit in Bucuresti, daca se da smardoi. Inseamna ca nu are minte, daca si-acum dupa 25 de ani persista in ale lui.Saracul, el crede ca l-a batut si pe Bruce Lee, si pe Steven Seagal, are filme de actiune in cap. Dar, in general, pe el il bat femeile! Nu prea pricep cum vine asta. Aaa, a incercat el sa faca anumite lucruri pe acolo, la acel meci, insa n-a dat o palma nimanui, nici unei muste", a replicat Lupu pentru GSP.ro