Căpitanul lui Dinamo plânge după fostul patron al clubului! "Îmi e dor de Negoiță. Suntem în aer. Nu știu cât voi mai rezista"

Fotbalistul este dezămăgit de situația în care au ajuns "câinii roșii" și îl regretă deja pe fostul patron al lui Dinamo , Ionuț Negoiță.Deian Sorescu este aproape de un transfer. Administratorul special al clubului, Iuliu Mureșan, are o ofertă pentru vânzarea fotbalistului dinamovist, dar nu este mulțumit de prețul oferit."În meciul cu Voluntari, am avut noroc, nu trebuie să ne păcălim. E păcat să ne mințim. Astăzi s-a văzut lipsa de experiență și de încredere și multe altele. În prima fază, conducerea ar trebui să se ocupe de plata pentru a deschide perioada de transferuri pentru că altfel este greu. Sunt copii la început și știu cum am fost și eu primele meciuri . Nu am experiența necesară să îi trag la răspundere, dar s-a văzut la un astfel de meci cu public, dar mai multe nu vreau să vorbesc pentru că este la cald, poate zic vreo prostie și nu are rost.Îmi e dor de Negoiță. De dânsul știam că are bani și că nu voia să se mai bage. A fost sincer. Acum, nu mai știm ai cui suntem. Suntem în aer. Nu știu cât voi mai rezista. Eu nu mai suport pentru că toate se sparg în capul nostru.Conducerea va hotărî ce se va întâmpla. Noi suntem cei care plângem și râdem în același timp. A fost un fotbal plăcut din toate punctele de vedere, și în tribună, și în teren. Când eram mic nu mă gândeam vreodată că Dinamo poate ajunge așa. Vedeam un club uriaș. Au fost mulți oameni care au fost lăsați să facă ce vor și așa a ajuns clubul unde a ajuns", a spus Deian Sorescu.După două etape, Dinamo are o victorie și o înfrangere în Liga 1