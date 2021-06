Dinamo a cerut intrarea in insolventa! Cand va fi primul termen de judecata OFICIAL

Cererea are termen de solutionare rapid, luni 28 iunie, in urmatoarea zi lucratoare, desi de regula termenele sunt la 10 zile. A fost depusa la Sectia Civila a TMB, in materia Falimentului, cu obiect "cererea debitorului art. 66 din Legea nr. 85/2014", care stabileste conditiile de deschidere a procedurii de insolventa, la cererea debitorului, relateaza Profit.roLegea prevede ca cererea debitorului se va judeca de urgenta, in termen de 10 zile, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Prin exceptie de la prevederile art. 200 din Codul de procedura civila, judecatorul-sindic va stabili termenul de judecata in camera de consiliu, in termen de 10 zile de la depunere, chiar daca cererea nu indeplineste toate cerintele legale si nu sunt depuse toate documentele.Dupa depunerea cererii de deschidere a procedurii, in cazuri urgente, care ar pune in pericol activele debitorului, judecatorul-sindic poate dispune de urgenta, in camera de consiliu si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a oricaror proceduri de executare silita a bunurilor debitorului pana la pronuntarea hotararii cu privire la respectiva cerere. Dinamo a acumulat din nou datorii de 29,7 milioane de lei la finele anului trecut, echivaland circa 6 milioane de euro. A avut venituri de 16,3 milioane de lei si cheltuieli de peste 21 milioane de lei. In datoriile clubului au intrat si sume datorate catre jucatori care au castigat litigii cu Dinamo.