Dinamo a anunțat noul transfer! Cine vine în Ștefan cel Mare

"În urma ridicarii interdictiei de transferuri, @costinica23 este primul jucator transferat la Dinamo . Crescut de Dinamo , fundasul dreapta a mai activat pentru noi in 2 randuri, in perioada 2010-2013, respectiv in sezonul 2017-2018", a anunţat clubul Dinamo.În vârstă de 28 de ani, Constantin Nica a mai jucat la Cesena, Avellino, Cesena, FC Voluntari şi, ultima dată, la Voijvodina Novi Sad.