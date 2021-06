Dinamo, amical de gala cu Galatasaray! Cat s-a terminat partida

Golurile invingatorilor au fost marcate de Aytac Kara, in minutele 36 si 62 (penalti).Pentru Dinamo a inscris Adam Nemec, in minutul 49. FC Dinamo a inceput partida de la baza din cartierul Florya, din Istanbul, in urmatoarea formula: 12. Esanu - 66. Puljic, 30. Bejan, 27. R. Grigore - 22. Sorescu, 5. Al. Rauta, 77. Vl. Achim, 3. A. Radu - 98. Mihaiu, 17. Nemec, 31. Fabbrini.Delegatia ros-albilor va reveni luni in tara, la ora 12:10, pe Aeroportul International Henri Coanda.