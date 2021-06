Cine iI vede pe Ion Tiriac drept "o solutie extraordinara pentru Dinamo"

Cu suporterii care continua sa pompeze bani pentru a tine clubul pe linia de plutire si un proprietar spaniol fantomatic, Dinamo este "in ceata" in ceea ce priveste sezonul viitor.Fostul mare atacant Florin Raducioiu e de parere ca legendele clubului cu influenta ar putea sapu na umarul pentru un proiect comun."Dinamo este sufletul meu. Lucrurile s-au complicat din multe puncte de vedere acolo. S-a vandut clubul. Este peste puterile mele in momentul de fata sa inteleg care este situatia de fapt. Vreau ca Dinamo sa se intoarca la nivelul pe care ni-l dorim cu totii.Mi-ar fi placut foarte mult ca Mircea Lucescu , Andone, Ionut Lupescu sa se implice la Dinamo. Nu vad o solutie externa, oameni care nu au nimic in comun cu fotbalul, cu Dinamo. Nu vreau sa fiu polemic, dar asta e realitatea.Mie mi-ar fi placut enorm sa vina domnul Tiriac, este un mare om de afaceri, un iubitor de sport si imi pare rau ca nu s-a implicat. Ar fi fost o solutie extraordinara!", a declarat Raducioiu la Telekom Sport.