Transfer după transfer la Dinamo! Pe cine au luat "câinii roșii"

Gabriel Torje (31 de ani) se află la a treia prezenţă la Dinamo , după cele din 2008-2011 şi 2018, iar de-a lungul carierei a mai jucat la Poli Timişoara, Udinese , Granada, Sivasspor, Espanol sau Ahmat Groznîi."Dinamo este foarte importantă pentru tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Am venit să ajutăm Dinamo, e clar că nu vom face minuni, însă ne vom dedica 100% la fiecare antrenament, până când vom avea şansa de a intra în teren. Suntem bucuroşi cu toţii că suntem aici. Eu mi-am dorit foarte mult, am avut discuţii şi cu alte cluburi din România, dar mă bucur că am ajuns la un acord rapid cu Dinamo", a declarat Gabriel Torje la prezentarea oficială, conform digisport.ro.Cosmin Matei a mai jucat pentru Dinamo între 2012-2016 şi a evoluat în sezonul precedent pentru Farul Constanţa."Mi-am dorit să mă întorc la Dinamo, mă simt ca acasă. Îmi doresc foarte mult să progresăm", a spus Cosmin Matei.