Scandal urias la Dinamo intre fotbalisti si suporterii actionari din DDB! "Ne-au facut multe promisiuni care nu au fost respectate. Intai suntem oameni"

"Ne simtim datori sa va transmitem urmatorul mesajInainte de toate, vrem sa va multumim pentru sprijinul extraordinar, financiar si sentimental pe care l-ati acordat in ultimele luni, cele mai grele din istoria lui Dinamo ! Fara efortul comun facut de voi si de noi, jucatorii, cu siguranta astazi Dinamo n-ar mai fi fost in prima liga!Vrem insa totodata sa stiti, atat voi cat si toti cei care urmaresc fotbalul romanesc, ca starile de incertitudine si nesiguranta prin care trecem noi de luni de zile s-au acutizat acum cand am aflat ca Dinamo a intrat din nou in insolventa.Inainte sa ne acuzati, va rugam sa ne ascultati! Reprezentantii DDB ne-au facut anumite promisiuni care nu au fost respectate. Am fost asigurati ca nu o sa avem nicio pierdere financiara si ca ne vom primi toate restantele. Acum suntem trimisi la administratorul judiciar.Dumnezeu stie ce se va alege de drepturile noastre salariale! Ganditi-va ca pentru noi acestea sunt singurele surse de venit! La fel ca si voi avem familii, avem copii! Oare voi ce ati face daca ati fi in locul nostru si ati avea facturi de platit?Am vrea sa va explicam si de ce nu vrem sa jucam meciuri amicale: din cauza ca exista riscul de accidentari, iar, data fiind insolventa clubului, acesta poate rezilia unilateral contractul timp de 60 de zile de la momentul intrarii in insolventa! Riscam ca Administratorul Judiciar sa ne rezilieze unilateral contractul si sa ramanem pe drumuri si pe deasupra accidentati si cu costuri de recuperare medicala pe care ar trebui sa le suportam noi si familiile noastre!Respectam programul de antrenament comunicat de antrenor, cu toate ca in conformitate cu Regulamentul privind statutul si transferul jucatorilor de fotbal ar trebui sa avem un doctor care sa supravegheze antrenamentele!Suntem dinamovisti, dar suntem mai intai oameni. Cu familii, cu probleme, cu grija pentru viitorul nostru! Avem grija de Dinamo, dar si Dinamo trebuie sa aiba grija de noi!Ne dorim sa vorbeasca cineva si cu noi, cineva cu putere de decizie intr-un club aflat in insolventa! Nu e normal sa aflam doar din presa despre lucrurile care urmeaza sa se intample cu noi! Vrem sa ni se spuna in vestiar ce urmeaza! E totusi vorba si despre viitorul nostru!Va multumim ca ne intelegeti! Fiti alaturi de noi pentru ca nici noi nu putem fi impotriva lui Dinamo! Am fi impotriva noastra!", este mesajul fotbalistilor dinamovisti.