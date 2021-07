Gabi Tamaș, reacție acidă după înfrângerea din Ștefan cel Mare: "Pentru mine Dinamo nu mai există"

Președintele ilfovenilor și-a vărsat nervii pe fanii dinamoviști.Tamaș a jucat de trei ori pentru "câinii roșii": 2002-2003, 2005 și 2008-2009. Fotbalistul a câștigat două Cupe și o Supercupă cu echipa din Ștefan cel Mare."Păcat că n-am știut să închidem meciul la 1-0. Au marcat ei, prin execuțiile lui Sorescu. Bravo lui, îl felicit. Am mai spus-o, Dinamo e o echipă imprevizibilă.Avem experiență, dar ce voiați să facă experimentații din echipa noastră la golurile lui Sorescu? Am avut ocazii, dar n-am știut să închidem jocul.Fanii lui Dinamo mă iubesc, am văzut.Le mulțumesc pentru urările făcute, asta e, mergem înainte. Acum trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, vrem să nu mai avem emoțiile din sezoanele trecute.Chiar nu mă interesează Dinamo, după urările fanilor din seara asta. Pentru mine Dinamo nu mai există", a spus Tamaș la Digisport, după finalul meciului.Cu probleme financiare grave și în insolvență, Dinamo a învins-o pe FC Voluntari cu 3-2.