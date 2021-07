Dinamo se destrama! Inca trei fotbalisti importanti si-au reziliat contractul

"RTZ & Partners, in calitate de administrator judiciar al societatii noastre, a decis incetarea raporturilor contractuale cu trei dintre componentii lotului, este vorba de Puljic, Fabbrini si Nemec. Pe aceasta cale le transmitem mult succes in cariera!", a precizat Iuliu Muresan.91 de partide si 4 goluri a adunat Ante Puljic pentru Dinamo Bucuresti in doua perioade, 2015-2016 si 2019-2021. A jucat 76 de meciuri in Liga 1 , 14 in Cupa Romaniei si unul in Cupa Ligii.58 de meciuri a jucat Diego Fabbrini pentru Dinamo Bucuresti in doua sezoane competitionale, 2019-2020 si 2020-2021. Mijlocasul italian a inscris 4 goluri in tricoul alb-rosu.25 de goluri in 98 de jocuri a marcat Adam Nemec pentru Dinamo Bucuresti in doua perioade, 2016-2018 si 2020-2021. Atacantul slovac a cucerit Cupa Ligii in 2017 cu echipa noastra.