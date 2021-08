Destăinuirile unui dinamovist care a evoluat la Jocurile Olimpice: " Am dat de iarbă la 19 ani. Așa e românul, dacă îi dai până sâmbătă, iar sâmbătă nu-i dai deloc, înseamnă că nu i-ai dat toată săptămâna"

Jucătorul din Ștefan cel Mare nu este de acord cu mentalitatea românească și a dezvăluit momente incredibile din cariera lui de fotbalist.Naționala antrenată de Mirel Rădoi a avut doar trei șuturi la poartă la Jocurile Olimpice si niciun gol marcat.Fotbalul prestat de jucătorii români nu a fost unul plăcut și a atras criticile suporterilor."A fost o experiență foarte frumos. Mă bucur că am făcut parte din acel lot, dar, din păcate, nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor fanilor. În 2019, băieții au jucat foarte bine și au ridicat ștacheta foarte sus. Noi nu ne-am ridicat la acel nivel, dar vom munci în continuare.Dar așa e românul... Dacă îi dai până sâmbătă, iar sâmbătă nu-i dai deloc, înseamnă că nu i-ai dat toată săptămâna. Ăștia suntem, asta e mentalitatea noastră! Nu avem ce să facem. E foarte greu să ne schimbăm. Dacă am fi câștigat cu 5-0, se spunea că putea fi 6-0.Trecem prin momente grele ca țară și noi vorbim despre niște lucruri foarte mici, că am pierdut contra Coreei de Sud...Nimeni nu se uită la lot, doar la nume. Tot fotbaliști sunt și ei. Să ne uităm la ce dă țara asta și ce dau țările lor. Să ne uităm ce mediu au, cum se comportă echipele la care joacă sau unde cresc. La juniori ne antrenam patru echipe pe un teren sintetic. Am dat de iarbă la 19 ani.Ce a spus Ana Maria Popescu e de luat în seamă! Să ne uităm și la partea pozitivă din acel interviu, nu doar la critici", a spus Ricardo Grigore la Digisport.România a obținut doar patru puncte in grupa de la Jocurile Olimpice și a ratat calificarea în sferturi.