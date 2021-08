Pe câți bani îl vând dinamoviștii pe Sorescu

Fotbalistul dinamovist este golgheterul Ligii 1, cu 5 goluri , iar șefii din Ștefan cel Mare vor să scoată câti mai mulți bani pe jucător.Președintele Mureșan anunță suma la care îl poate vinde pe Sorescu.„Nu cred ca mai este un schimb de replici cu Sorescu, am reluat lucrurile cu el. Trebuie să discutăm cu fotbaliștii să înțeleagă situația, le-am explicat foarte clar lucrurile. Cred că i-am lamurtit.Sorescu are ceva oferte și dacă va fi momentul protrivit pentru noi și pentru el ne vom despărți. Îmi e greu să mă despart de un jucător ca Sorescu, ne-a oferit victoriile în două meciuri . Dacă e liniștit, joacă foarte bine. Sub 1 milion de euro nu va pleca”, a declarat Iuliu Mureșan la PRO X. Sorescu a venit in 2018 la Dinamo de la Poli Timișoara și a înscris pentru echipa din Ștefan cel Mare 24 de goluri în toate competițiile.