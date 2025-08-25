Cum s-a rastit Giovani Becali la judecatorul Terceanu in sala de judecata (Video)

Giovani Becali a avut un dialog aprins cu judecatorul Geanina Teodorovici Terceanu, pe care astazi procurorii DNA o acuza ca a incasat 220 de mii de euro pentru a-l achita in Dosarul Transferurilor.
Episodul s-a petrecut in 2012, la Tribunalul Bucuresti, dupa ce Giovani Becali s-a infuriat ca o declaratie a unui martor nu era transcrisa complet.
Becali s-a infuriat, a tipat la judecator, a ironizat-o, dar in cele din urma a scapat fara sa primeasca macar o amenda.
Iata dialogul dintre cei doi:
Giovani: Sa va fereasca Dumnezeu sa ajunga familia mea sa conduca tara asta! Sa va vad atunci daca faceti dreptate sau nu! Ca trebuie sa o faceti! Cu biciul o faceti, cu biciul trebuie sa faceti dreptatea!
Terceanu: Domnul Becali...
Giovani: Nu mai am dreptate, gata... am terminat!
Terceanu: Domnule Becali, poftiti in fata.
Giovani: Da, doamna judecatoare! Aveti catuse?
Terceanu: Eu nu am catuse.
Giovani: Poftiti, doamna judecator. Cu ce va pot fi de folos?
Terceanu: Deja am consemnat ce a zis martorul.
Giovani: Aaa, daca ati consemnat... Sarut-mana... pot sa va sarut mana? V-ar placea! Dar ce, doamna? Sunteti sub ordin sa se scrie cum vrea martorul?
Terceanu: Domnule Becali!
Giovani: Consimtiti-mi sa beau apa ca am probleme cu tensiunea, va rog frumos...