Magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au respins, miercuri, solicitarea lui Giovani Becali privind liberarea conditionata.

Instanta a hotarat ca Giovani Becali nu indeplineste conditiile, conform Digi Sport.

In plus, Giovani Becali nu va mai avea dreptul sa faca o alta cerere de eliberare pana in iunie 2017.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.

Giovani Becali a fost condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare in Dosarul Transferurilor pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Fostul impresar a fost incarcerat in martie 2014 si a mizat pe faptul ca are o varsta inaintata.

Totusi, Giovani a marturisit recent ca i-a oferit spaga unui judecator de la Tribunalul Bucuresti pentru a scapa de inchisoare, iar acest caz se afla pe rol.

C.S.

