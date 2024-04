Dosarul Transferurilor: Avocatul lui Copos lanseaza o ipoteza uimitoare

Ioan Cazacu, avocatul fostului patron al Rapidului, George Copos, sustine ca a descoperit modul prin care isi va scoate clientul din inchisoare.

Potrivit spuselor lui Cazacu, George Copos a fost condamnat pe nedrept in Dosarul Transferurilor, deoarece judecatorii de la Curtea de Apel au gresit incadrarea faptelor.

Din acest motiv, Cazacu va depune o contestatie prin care va solicita eliberarea fostului patron din Giulesti.

"George Copos este condamnat dupa noul Cod desi are infractiuni ce pot fi sanctionate doar dupa vechiul cod. In cazul in care sunt mai multe infractiuni, se pot da pedepse dupa noul Cod doar daca faptele au fost facute dupa 1 februarie 2014. Iar in cazul lui Copos acest lucru nu este valabil", a spus Cazacu la B1TV.

"Nu poti condamna un om pentru o infractiune atat de precis reglementata daca el n-a avut nicio atributie. Nu s-a atins nici macar de masa, de conturi, de nimic", a mai spus Cazacu.

De asemenea, Cazacu a reprosat faptul ca George Copos nu a fost lasat sa-si faca ordine in afaceri, desi are 2.400 de angajati.

"Noua reglementare nu mai prevede posibilitatea unei intreruperi a unor pedepse pentru rezolvarea unor afaceri. Are 2.400 de locuri de munca, plateste 2 milioane de euro prin societatile lui in taxe si impozite. De ce aceasta graba sa fie condamnat?", a completat Cazacu.

Ads

Lista condamnarilor din Dosarul Transferurilor

Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat, pe 4 martie, la inchisoare cu executare pe cei opt oameni de fotbal implicati in Dosarul Transferurilor, dupa cum urmeaza:

Ioan Becali - 6 ani si 4 luni

Cristi Borcea - 6 ani si 4 luni

Victor Becali - 4 ani si 8 luni

George Copos - 3 ani si 8 luni

Mihai Stoica - 3 ani si 6 luni

Jean Padureanu - 3 ani si 4 luni

Gigi Netoiu - 3 ani si 4 luni

Gica Popescu - 3 ani, 1 luna si 10 zile

Condamnatii au ajuns la inchisoare pe 4 martie, desi mai pot face recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Decizia Curtii de Apel este definitiva, numai ca, potrivit prevederilor din noul Cod Penal, se poate apela la aceasta cale extraordinara de recurs.

Cei opt condamnati, gasiti vinovati de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune, au creat un prejudiciu total de peste 11,5 milioane de dolari prin transferurile a 12 jucatori.

C.S.