Reactia lui Prunea dupa dezvaluirile din Dosarul Transferurilor

Fostul international Florin Prunea a reactionat dupa dezvaluirile facute de avocatul Doru Giugula.

Presedintele executiv al clubului CSMS Iasi spune ca declaratiile acordate de Doru Giugula pentru Ziare.com "sunt neconforme cu realitatea".

"E neconform cu realitatea! Au aparut la sediul FRF 4 sau 5 ofiteri DNA care au solicitat punctual documente din arhivele Federatiei despre zeci de transferuri. Presedintele Federatiei m-a insarcinat sa ma ocup de relatia cu cei de la DNA pentru rezolvarea acestei situatii!", a spus Prunea pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.

Prunea a reactionat astfel dupa ce avocatul Doru Giugula a declarat ca fostul international a dus la DNA alte 11 dosare pe langa cel solicitat de procurori, al transferului lui Florin Bratu la Galatasaray.

C.S.

