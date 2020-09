Academica Clinceni - Chindia Targoviste, scor 0-0, in Liga I. Oaspetii au ratat un penalty

In minutul 50, oaspetii au ratat un penalti prin Florea.Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutric, Patriche, Dobrescu - F. Achim (Pirvulescu '84), Cebotaru, M. Serban (Tanase '67), Chandarov (Andronic '78) - C. Dumitru (Gliga '85), Boiciu. Antrenor: Ilie PoenaruChindia Targoviste: D. Moldovan - Capusa, Pitian, C. Dinu, D. Dumitrascu - Negut (Berisha '90), P. Iacob, M. Dulca, Grassano - Yameogo (Popa '34), D. Florea (Rata '63). Antrenor: Emil SandoiCartonase galbene: Patriche '45, Dobrescu '89 / Dinu '38, Popa '77Arbitri: Ionut Coza - Mihai Marius Marica, Adrian Vornicu - Catalin BusiObservator: Liviu Ciubotariu