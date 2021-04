Astra Giurgiu a pierdut o sansa mare sa prinda play-off-ul

Gaz Metan: Plesca - Yuri, Larie, Horj - Butean, G. De Moura, Alceus, Velisar (Horsia '79)- V. Morar (Valente '76), P. Iancu (Ze Manuel '28/Sarr '76), R. Deaconu (Trif '79). Antrenor: Mihai Teja Astra: Lazar - Raspopovic, Hugo Sousa, Graovac, David Bruno - P. Banu (Canadija '6), Boe Kane, Crepulja (Wutrich '58)- Stahl (Merloi '75), Montini (Krpic '46), V. Gheorghe (Radut '58). Antrenor: Eugen NeagoeCartonase galbene: Larie '51, Ze Manuel '52, Morar '58, Horj '73, Yuri '84, horsia '90+3 / Montini '41, Sousa '79, Canadija '84, Boe Kane '89, Radut '90+4Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene - Rares George VidicanObservator: Adrian VidanAstra Giurgiu are 37 de puncte, la un punct in spatele lui FC Botosani, care ocupa ultima pozitie de play-off si are un meci mai putin.