Benevento, echipa antrenata de Filippo Inzaghi, si-a asigurat promovarea in Serie A cu sapte etape inaintea finalului sezonului

Benevento a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Juve Stabia, in etapa a XXXI-a a Serie B. Ramasa in zece jucatori dupa eliminarea lui Caldirola, in minutul 24, echipa lui Pippo Inzaghi a marcat golul victoriei in minutul 71, prin Marco Sau.Cu acest succes, Benevento si-a asigurat revenirea in Serie A dupa numai un sezon, distantandu-se la 24 de puncte de ocupanta locului 2, Crotone, care a remizat, scor 1-1, la Ascoli.Benevento este lider si are 76 de puncte, iar Crotone si Cittadella, ocupantele locurilor 2 si 3, au acumulat cate 52 de puncte.Cu evolutii apreciate la Juventus si AC Milan , Pippo Inzaghi, 46 de ani, a fost un jucatori mai cunoscut decat fratele sau, Simone Inzaghi, 44 de ani.Ambii fotbalisti au imbratisat cariera de antrenor, dar celebritatea de tehnician pare sa se fi trecut in dreptul mezinului.Simone se lupta pentru titlul in Serie A cu Lazio, formatie pe care a preluat-o in aprilie 2016, si are deja trofee in palmares (Cupa si Supercupa Italiei), in timp ce Pippo a trecut pe la AC Milan, Venezia si Bologna fara rezultate spectaculoase.Acum, sub conducerea lui Filippo, Benevento a avut un sezon de exceptie in Serie B, cu doar o infrangere si sapte remize in 31 de meciuri