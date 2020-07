Cadiz a promovat in prima liga din Spania dupa 14 ani

Cadiz a profitat de infrangerea echipei Real Zaragoza, scor 2-4, suferita, duminica, pe teren propriu, in meciul cu Oviedo, in etapa a XL-a a Segunda Division, chiar daca si formatia andaluza a pierdut in aceeasi runda, sambara, 0-1, acasa, cu Fuenlabrada.Cadiz conduce in clasament, cu 69 de puncte, fiind urmata de Huesca, 64 de puncte, si Zaragoza, 62 de puncte. Formatiile de pe primele doua locuri promoveaza direct in LaLiga, in timp ce echipele de pe locurile 3-6 vor participa la un play-off, la capatul caruia va fi cunoscuta a treia promovata.In ciuda masurilor puse in aplicare pentru a limita raspandirea coronavirusului, mii de suporteri s-au adunat in afara stadionului pentru a sarbatori promovarea echipei lor, care a retrogradat in 2006.Potrivit marca.com, intregul oras Cadiz a explodat de bucurie odata cu fluierul final al meciului Zaragoza-Oviedo.Autoritatile politice, de sanatate si de ordine au cerut prudenta locuitorilor in sarbatorirea promovarii pe strazile orasului, insa euforia nu a putu fi oprita.Cu torte, petarde si chiar artificii, numerosi fani au iesit pe strazi, majoritatea fara sa respecte msaurile sanitare si de distantare.Sarbatoarea a continuat pe plaja, unde a fost vazut si un grup de jucatori , la o discoteca in aer liber.