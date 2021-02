VIDEO FC Botosani si-a dat un autogol de rasul lumii. Moldovenii au intors rezultatul si au castigat trei puncte mari

Pentru Chindia au marcat Popa '6 (penalti) si Tiganasu '11 (autogol), in timp ce pentru FC Botosani au punctat Fili '26, Keyta '42 si Chindris '77.Chindia Targoviste: Aioani - Capusa, Pitian, Fomba, C. Dinu (Yameogo '85)- M. Costea (Diaz '60), V. Rata, M. Dulca, Dumitrascu - D. Popa, D. Florea (Berisha '77) Antrenor: Emil SandoiFC Botosani: Hankic - Patache (Braun '36), Seroni, Chindris, Tiganasu - Ongenda, J. Rodriguez, E. Papa - Croitoru (Fili '10 / Holzmann '89), Al Mawas (Roman '88), H. Keyta (Tarcoveanu '88). Antrenor: Marius CroitoruCartonase galbene: Dumitrascu '76, Rata '83 / Al Mawas '88Arbitri: Ovidiu Hategan - Octavian Sovre, Radu Ghinguleac - George GamanObservator: Corneliu Fecioru.Moldovenii si -au dat un autogol antologic in minutul 11.VEZI AICI AUTOGOLUL CITESTE SI: