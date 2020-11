Micul Mititelu, fara victorie ca patron la FC Universitatea Craiova. Echipa olteana, din nou egal

Concordia Chiajna - Dunarea Calarasi 2-1Farul Constanta - CSM Resita 1-0Metaloglobus - Comuna Recea 2-0CS Mioveni - Csikszereda 1-1Pandurii - CSM Slatina 2-1Turris Turnu-Magurele - Viitorul Targu Jiu 0-0Unirea Slobozia - U.Craiova 1948 0-0Lider in Liga a doua este in continuare FC U Craiova, care are numai egaluri de cand a fost arestat Adrian Mititelu Fiu sau nu a gustat inca gustul victoriei ca patron al echipei oltene.