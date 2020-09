Dan Petrescu: "Ma asteptam la trei victorii in primele trei etape si sa nu primim gol"

"Cel mai important era rezultatul astazi, nu jocul. Au fost si problemele cu accidentarile. Camora ma mir ca a rezistat 90 de minute. O victorie importanta pentru toata lumea. Toate echipele joaca la fel cu noi, se pun pe doua linii si nu risca nimeni nimic. Poate doar FCSB se deschide. Daca egalau ar fi fost nemeritat.Vinicius este un jucator foarte important pentru noi si va fi greu de inlocuit cand i se va termina contractul. Cred ca se va lasa cand i se va termina contractul. Mi-as fi dorit trei victorii in primele trei etape, ma asteptam sa obtinem trei victorii si sa nu luam gol", a spus Petrescu la Digi Sport.El a precizat ca lupta pentru play-off va fi mai echilibrata in acest sezon fata de sezonul trecut. "La Dinamo mi se pare ca merge spre bine treaba. Am vazut jucatori interesanti. Sunt convins ac Dinamo se va bate la play-off. Va fi un campionat mai echilibrat decat anul trecut", a adaugat Petrescu.Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Hermannstadt, intr-un meci din etapa a treia a Ligii I.Golul a fost marcat de Vinicius, in minutul 66.