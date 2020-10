Farul a dat lovitura la Chiajna in ultimul minut, iar Metaloglobus este noul lider din Liga 2. Vezi rezultatele din liga secunda

Au marcat: Bor '3 (a), C. Herea '89 / Bara '75.Si Farul a castigat cu un gol marcat in minutul 89, de Banyoi, in deplasare, la Concordia Chiajna, scor 2-1. Anterior oaspetii au deschis scorul prin Balan '60, iar Borta '71 a egalat.Celelalte rezultate de sambata sunt urmatoarele:Aerostar - Comuna Recea, scor 2-3;ASU Poli Timisoara - CSM Slatina, scor 1-0;Pandurii Targu Jiu - Ripensia Timisoara, scor 1-2;Turris-Oltul Turnu Magurele - CSM Resita, scor 4-1;Unirea Slobozia - Dunarea Calarasi, scor 2-2.In urma acestor rezultate, echipa Metaloglobus Bucuresti a urcat pe locul I, cu 19 puncte, fiind urmata de FC U Craiova (7 jocuri) si ASU Poli Timisoara (8), cu cate 17 puncte.Meciul Gloria Buzau - Viitorul Pandurii Targu Jiu a fost amanat dupa ce au fost inregistrate mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus in lotul echipei gazda.Partida FC Petrolul - FC U Craiova va avea loc duminica, de la ora 15.00, iar intalnirea CS Mioveni - Universitatea Cluj, luni, de la ora 18.00.